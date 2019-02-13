Рассекречен салон нового электромобиля Honda

Компания Honda опубликовала тизер интерьера нового концептуального электромобиля. Прототип планируется представить в марте этого года на автосалоне в Женеве, передает 13 февраля британское издание Autocar.

Судя по фотографии салона, концепт оснащен широкой передней панелью, которая разделена на несколько секций. За рулевым колесом расположена полностью цифровая приборная доска, а справа от нее находится тачскрин информационно-развлекательной системы, на котором в том числе отражаются сведения о состоянии электрической силовой установки и различных системах автомобиля.

По данным издания, дизайн модели будет напоминать внешность концепта Urban EV, который был представлен в 2017 году на мотор-шоу в немецком Франкфурте. О технических характеристиках прототипа пока не сообщается, но ожидается, что автомобиль оснастят легким аккумулятором большой емкости, а также камерами вместо зеркал заднего вида. На одной зарядке батареи машина сможет проехать до 250 км.

Как стало известно 18 декабря, весной следующего года компания Honda привезет в Россию обновленную версию кроссовера Pilot.