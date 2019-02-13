В России предложили осужденных поощрять за ГТО

Сдачу нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) предложили законодательно закрепить в качестве отдельного основания для поощрений осужденных, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФСИН России.

С соответствующей инициативой выступили представители департамента физкультуры и спорта ХМАО-Югры в ходе заседания в Совете Федерации по вопросам занятий спортом в учреждениях уголовно-исправительной системы.

«Планируемые поправки в Уголовно-исполнительный кодекс могут закрепить занятия спортом и сдачу нормативов ГТО как один из показателей исправления осужденного и, соответственно, стать одним из критериев, по которым его можно поощрить, наряду с такими условиями, как хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и так далее», — говорится в тексте пресс-релиза.

Существующие на сегодня условия поощрения осужденных закреплены положениями 113-й статьи УИК. По мнению инициаторов законопроекта, сдачу тестов ГТО не планируют делать обязательной.

Наиболее активно нормы ГТО сдают несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях. По данным ФСИН, в 2018 году в воспитательных колониях на золотой значок ГТО сдали 77 человек, серебряный значок — 101 человек, бронзовый значок — 105 человек.

Как считает адвокат Мария Ярмуш, сдача ГТО может положительно отразиться на условно-досрочном освобождении осужденного. «Полагаю, что занятие спортом и сдача ГТО будет рассматриваться судом при решении вопроса об УДО как дополнительный позитивный довод в пользу осужденного», — отметила Ярмуш.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал постановление о возрождении физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО, который был упрощен после развала СССР. ГТО предусматривает комплекс спортивных упражнений для всех возрастов.