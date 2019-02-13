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Прокуратура проверит работу врачей после смерти школьника во Владивостоке

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Прокуратура начала собственную проверку по факту смерти школьника во время урока во Владивостоке. Сотрудники правоохранительных органов оценят организацию охраны здоровья детей в учебном заведении.

По данным прокуратуры, реанимация прибыла через 44 минуты после вызова в школу. При этом в самом учреждении медработника не оказалось. Врачи в течение 1,5 часа пытались оказать помощь шестикласснику, однако ребенок скончался. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований к организации обучения в школе, а также исполнению законодательства по охране здоровья несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что ученику шестого класса стало плохо во время урока, он потерял сознание и скончался. По одной из версий, у него произошел сердечный приступ. По факту произошедшего начата доследственная проверка, в ходе которой будет установлена точная причина смерти несовершеннолетнего.

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