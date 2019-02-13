Кинокомпании-должники вернули Фонду кино 380 млн рублей

Свыше 20 российских кинокомпаний за последние три месяца направили 380 млн рублей на погашение своих задолженностей перед Фондом кино. Об этом 13 февраля сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Не надо думать, что у нас должники в Фонде кино. Это не так. Только за последние три месяца, с ноября, когда мы берем эту статистику, в Фонд кино было возвращено 380 млн рублей долгов, без учета пеней и штрафов, от 23 компаний-должников», — цитирует его «РИА Новости».

Глава ведомства отметил, что почти все компании погасили задолженности «по-хорошему», в том числе не самые богатые и крупные продюсеры. Тем не менее Мединский подчеркнул, что, если оставшиеся должники не вернут средства фонду, Минкульту придется обратиться в соответствующие органы контроля.

Согласно информации Фонда кино, на 12 февраля 2019 года задолженность перед организацией имеют 22 компании, а общая сумма их долга превышает 710 млн рублей.

Ранее Фонд кино подал в суд на авторов мультфильма «Смешарики» из-за невозврата долга в 30 млн рублей, взятого на съемку «Смешарики. Дежавю». В январе правообладатель мультфильма — группа компаний «Рики» — пообещал полностью выполнить свои обязательства и погасить задолженность.