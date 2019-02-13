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Кинокомпании-должники вернули Фонду кино 380 млн рублей

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Свыше 20 российских кинокомпаний за последние три месяца направили 380 млн рублей на погашение своих задолженностей перед Фондом кино. Об этом 13 февраля сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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«Не надо думать, что у нас должники в Фонде кино. Это не так. Только за последние три месяца, с ноября, когда мы берем эту статистику, в Фонд кино было возвращено 380 млн рублей долгов, без учета пеней и штрафов, от 23 компаний-должников», — цитирует его «РИА Новости».

Глава ведомства отметил, что почти все компании погасили задолженности «по-хорошему», в том числе не самые богатые и крупные продюсеры. Тем не менее Мединский подчеркнул, что, если оставшиеся должники не вернут средства фонду, Минкульту придется обратиться в соответствующие органы контроля.

Согласно информации Фонда кино, на 12 февраля 2019 года задолженность перед организацией имеют 22 компании, а общая сумма их долга превышает 710 млн рублей.

Ранее Фонд кино подал в суд на авторов мультфильма «Смешарики» из-за невозврата долга в 30 млн рублей, взятого на съемку «Смешарики. Дежавю». В январе правообладатель мультфильма — группа компаний «Рики» — пообещал полностью выполнить свои обязательства и погасить задолженность.

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