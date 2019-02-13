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Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах Москвы вечером 13 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Затруднения с движением на столичных дорогах ожидаются к вечеру 13 февраля из-за обильных осадков и гололеда, заявили в Центре организации дорожного движения Москвы.

По данным ЦОДД, количество незначительных ДТП в городе выросло на 14% относительно среды прошлой недели. Кроме того, на дорогах в усиленном режиме работает снегоуборочная техника, что также сказывается на скорости потока машин.

«Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время — после 21 часа и быть предельно внимательными при передвижении», — цитирует комментарий центра «Интерфакс».

В ЦОДД также рекомендовали водителям по возможности пользоваться общественным транспортом. С соответствующим призывом ранее выступил профильный департамент правительства Москвы.

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