Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов

Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме. Об этом он рассказал 13 февраля в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Министр предложил установить минимальный размер алиментов, которые родители будут выплачивать своим детям. Такая норма должна быть закреплена в сфере семейного законодательства, добавил Коновалов.

Сейчас обязанность содержать несовершеннолетних детей уже предусмотрена в Семейном кодексе, однако форма этого содержания определяется родителями самостоятельно. За неисполнение обязанности они могут получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

В 2015 году с такой инициативой уже выступал депутат Госдумы шестого созыва Мамед Абасов («Единая Россия»). Однако тогда предложение не поддержали.

25 января были названы траты студентов на аренду жилья. Сообщалось, что средняя зарплата молодых людей составляет около 29 тыс. рублей. Половина этой суммы уходит на аренду квартиры.