Прямой эфир

Минюст призвал обязать родителей содержать детей-студентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минюста Александр Коновалов предложил обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в вузах на очной форме. Об этом он рассказал 13 февраля в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

Учись, студент: на Универсиаду продано 135 тыс. билетов
На церемонии открытия Игр в Красноярске ждут президента

Министр предложил установить минимальный размер алиментов, которые родители будут выплачивать своим детям. Такая норма должна быть закреплена в сфере семейного законодательства, добавил Коновалов.

Сейчас обязанность содержать несовершеннолетних детей уже предусмотрена в Семейном кодексе, однако форма этого содержания определяется родителями самостоятельно. За неисполнение обязанности они могут получить предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

В 2015 году с такой инициативой уже выступал депутат Госдумы шестого созыва Мамед Абасов («Единая Россия»). Однако тогда предложение не поддержали.

25 января были названы траты студентов на аренду жилья. Сообщалось, что средняя зарплата молодых людей составляет около 29 тыс. рублей. Половина этой суммы уходит на аренду квартиры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге студент пришел сдавать экзамен в костюме кота
Васильева попросила родителей не обсуждать с детьми учителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017