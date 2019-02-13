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Эпидемический порог в Якутии превышен на 81%

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Введение карантина в школах Якутии позволило снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников. Однако эпидпорог остается превышенным на 80,9%.

По данным Роспотребнадзора, высокий уровень заболеваемости по совокупному населению Якутии сохраняется за счет семи муниципальных районов. В Якутске, где эпидпорог превышен только на 33,4%, возобновлены занятия школьников после карантина. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей снизилась, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ограничительные мероприятия сохраняются в школах и отдельных классах 21 района республики. Врачи просят родителей не отправлять детей в детские сады и школы, если они заболели. Также медики рекомендуют сократить время пребывания в местах массового скопления людей и использовать маски.

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