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В Красноярске назвали сроки сжигания бездымного топлива

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Жителям Красноярска начали выдавать бездымное топливо. Горожане должны использовать его с 25 февраля по 12 марта.

Эксперимент проведут в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Жителям частного сектора раздадут порядка 3 тыс. т топливных брикетов. Перед доставкой работу с населением проводят волонтеры. Они объясняют, как пользоваться брикетами и в какой период их необходимо сжигать.

В администрации пояснили, что использовать топливные брикеты необходимо в период с 25 февраля по 12 марта. Именно в эти дни на улицах Красноярска будут работать передвижные экологические лаборатории, которые будут отбирать пробы воздуха. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Одновременное сжигание брикетов позволит собрать максимально достоверные экологические данные.

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