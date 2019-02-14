Приветствие Матеры: как выглядит новая культурная столица Европы

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Центром европейской культурной жизни в 2019-м должна стать Матера — древний южноитальянский город, который в этом году получил переходящий титул культурной столицы Европейского союза. В связи с этим в городе уже подготовили богатую культурную программу, однако Матере и без того есть чем впечатлить гостей: много веков назад ее старая часть была в буквальном смысле вырублена в скалах
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Жители древнего города создавали в пещерах в том числе и церкви. Их здесь сохранилось сразу несколько — это, например, одна из крипт в церкви Святого Антония. Она была построена еще в XII–XIII веках
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Сасси — старые кварталы в «каменном» городе, состоящие из лабиринта узких улочек. Еще несколько десятилетий назад жизнь в них приравнивалась к жизни в трущобах и была синонимом нищеты, теперь же они стали символом и гордостью Матеры
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Долгое время город считался глубокой провинцией и жизнь здесь медленно угасала, однако нашлись люди, которые смогли сохранить традиции старых мастеров
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Еще одна традиция, которая живет здесь до сих пор, — это изготовление семейных «хлебных» штампов. Когда-то все жители Сасси пекли свой хлеб в общих печах. Чтобы после выпечки удобнее было найти свой, на каждый из хлебов ставился семейный штампик
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Современная Матера — маленький, скромный городок — на самом деле входит в число старейших городов в мире, где люди жили непрерывно. Считается, что в пещерах, выбитых в местных скалах, люди начали селиться около 9 тыс. лет назад. Это одно из самых ранних известных поселений на территории Италии
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Фото: Getty Images/UIG/VWPics/Federico Tovoli
Один из фестивалей современной культуры, который проводится на открытом воздухе, в антураже сельских видов юга Италии
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Фото: Global Look Press/Imagebroker/Peter Giovannini
Сегодня, когда в Матеру потянулись туристы, некоторые дома-пещеры обрели новую жизнь: здесь открываются художественные галереи или современные арт-пространства
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Впрочем, это не мешает старожилам вести привычную размеренную жизнь
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Старая часть города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под охраной
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Фото: Getty Images//UIG/VWPics/Federico Tovoli
Культурная столица Европы — титул, который каждый год передается новому городу (чаще всего — небольшому и долгое время числившемуся провинциальным), чтобы сделать его центром европейской культурной жизни и таким образом привлечь внимание к проблемам его развития. Традиция возникла в 1985 году, первой культурной столицей были названы Афины
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