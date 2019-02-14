Приветствие Матеры: как выглядит новая культурная столица Европы

Центром европейской культурной жизни в 2019-м должна стать Матера — древний южноитальянский город, который в этом году получил переходящий титул культурной столицы Европейского союза. В связи с этим в городе уже подготовили богатую культурную программу, однако Матере и без того есть чем впечатлить гостей: много веков назад ее старая часть была в буквальном смысле вырублена в скалах