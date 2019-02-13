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В Петрозаводске охранник спустил с лестницы привезенного в больницу пациента

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Фото: vk.com
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Охранник больницы в Петрозаводске спустил с лестницы пациента, которого привезла скорая помощь. Причиной этого поступка послужил внешний вид больного, который не понравился сотруднику. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидца по имени Денис.

Молодой человек рассказал, что приехал в больницу навестить дедушку. Мужчину, через которого все перешагивают, он увидел на входе. Он подошел к охраннику и сказал, что у дверей лежит мужчина. На что тот отреагировал агрессивно.

«Тебе больше всех надо? Возьми и забери его, если тебе так надо. Он нам не нужен. Умрет — ничего страшного, в морг отправим. Никаких проблем!» — процитировал очевидец охранника.

Когда Денис предупредил, что вызовет полицию, охранник засуетился и куда-то исчез. После этого прибежала медсестра и начала говорить, что медики про этого больного ничего не знали и во всем виновата охрана.

«Пациента посадили в кресло-каталку и увезли. Приехала полиция, всё записали, попросили меня не удалять видео», — заключил он.

Пациенты, ставшие свидетелями разговора, подтвердили, что человека, лежавшего на улице около крыльца, привезла «скорая». Регистратура стала оформлять его, но подошедший охранник схватил больного под мышку и вышвырнул на улицу.

Ранее 31 января охранники применили физическую силу к девочке-подростку в одном из торговых центров Новороссийска. Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка.

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