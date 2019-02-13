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Детский «театр на подушках» появился в Тамбове

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Камерная сцена Тамбовского драматического театра откроется 19 февраля премьерой спектакля «Васса» по пьесе М. Горького. В зале на 50 мест всё действие происходит буквально вокруг зрителя.

Новая площадка создана благодаря федеральным средства в рамках поддержки театров для детей и молодежи. Камерная сцена предназначена также для детей от одного года. Это так называемый театр на подушках, где в уютной атмосфере будут показывать постановки для малышей. Первый детский спектакль здесь состоится уже в апреле, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, 18 января во Владивостоке начался Всероссийский театральный марафон. Главный проект Года театра, передавая эстафету от города к городу, плавно движется с востока на запад, чтобы охватить все 85 регионов страны. Статуэтка будет путешествовать по дальневосточным областям до 22 февраля, а далее ее ждут в Сибири. Завершится марафон в Калининграде 15 ноября. В нем примут участие около 100 лучших театров страны. Ожидается, что спектакли увидят около 30 млн зрителей.

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