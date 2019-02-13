Renault отказался выплачивать Гону «золотой парашют» в €30 млн

Совет директоров французской автомобильной корпорации Renault отказался от выплаты «золотого парашюта» в €30 млн (компенсация за увольнение или уход в отставку) экс-главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом 13 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Кроме того, Renault отберет у Гона 460 тыс. принадлежащих ему акций. Их стоимость — €26 млн, рассказали в агентстве.

Управляющие компанией отказались и от выплаты средств в рамках двухгодичного договора о неконкуренции — от 4 до €5 млн.

24 января сообщалось, что Карлос Гон покинул пост главы Renault. Теперь на эту должность назначен Жан-Доминик Сенар, руководивший концерном по производству шин Michelin, сообщает РБК.

Карлос Гон был заключен под стражу в токийской тюрьме 19 ноября 2018 года, когда его арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Следствие подозревает Гона в сокрытии подлинных размеров своего вознаграждения на должности председателя совета директоров Nissan в период с 2010 по 2015 год с помощью бывшего члена совета директоров Грега Келли для ухода от уплаты налогов.

В конце ноября 2018 года Гон ответил на предъявленные ему обвинения, пояснив, что не собирался занижать свои доходы.

22 января стало известно, что суд в Токио вновь отклонил требование адвокатов Гона об освобождении его под залог, а прокуратура выдвинула в отношении него новые обвинения.