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Водитель перевернувшегося микроавтобуса в Якутии работал нелегально

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Водитель микроавтобуса, который перевернулся при перевозке пассажиров из Якутска в Нюрбу, оказался нелегальным таксистом. Мужчина собрал клиентов с помощью приложения в интернете.

Авария произошла возле села Хомустах. В салоне находились восемь пассажиров, все они не были пристегнуты ремнем безопасности. При опрокидывании транспортного средства травмы получили два человека. У одного врачи обнаружили закрытый перелом руки, у второго — ушибы и ссадины. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

По данным ГИБДД, у водителя микроавтобуса не было разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. В отношении 33-летнего мужчины составлен протокол по факту осуществления предпринимательской деятельности без регистрации и документов. Пассажиров водитель нашел через интернет, перевозку, с его слов, он осуществлял впервые.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Верхневилюйском районе. По предварительной версии, водитель уснул за рулем, в результате чего микроавтобус перевернулся.

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