Застрелившего косулю браконьера будут судить в Оренбургской области

Суд в Оренбургской области рассмотрит дело жителя Бузулука, подозреваемого в браконьерстве. По информации регионального УМВД, в октябре 2018 года 34-летний мужчина застрелил сибирскую косулю, не получив разрешения на охоту.

Тушу животного он погрузил в багажник автомобиля и увез домой. Сумма причиненного государству ущерба превышает 200 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд, передает РИА «Оренбуржье».

Депутаты Красноярского края предложили повысить штрафы за незаконную добычу пантов северного оленя. Они рекомендуют установить верхнюю планку на уровне в полмиллиона рублей. Популяция оленей в Таймырском заповеднике снизилась до 400 тыс. голов и продолжает уменьшаться.