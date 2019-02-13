Прямой эфир

Застрелившего косулю браконьера будут судить в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Оренбургской области рассмотрит дело жителя Бузулука, подозреваемого в браконьерстве. По информации регионального УМВД, в октябре 2018 года 34-летний мужчина застрелил сибирскую косулю, не получив разрешения на охоту.

Тушу животного он погрузил в багажник автомобиля и увез домой. Сумма причиненного государству ущерба превышает 200 тыс. рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд, передает РИА «Оренбуржье».

Депутаты Красноярского края предложили повысить штрафы за незаконную добычу пантов северного оленя. Они рекомендуют установить верхнюю планку на уровне в полмиллиона рублей. Популяция оленей в Таймырском заповеднике снизилась до 400 тыс. голов и продолжает уменьшаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Красные береты» и серый лов: военная полиция будет бороться с рыбаками-браконьерами
Новые подразделения также получат право задерживать дезертиров возле баз ВМФ
Следствие проверит информацию о незаконной охоте иркутского губернатора

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017