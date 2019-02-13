Калининградские власти выделят деньги на паромы к Балтийской косе

В 2019 году правительство Калининградской области выделит 26 млн рублей для работы паромной переправы на Балтийскую косу. Это составляет 60% от общей суммы, необходимой для финансирования муниципального заказа, сообщили в правительстве.

По словам вице-премьера Александра Рольбинова, которые приводит Калининград.Ru, главной задачей является обеспечение транспортной доступности жителей косы и туристов.

В следующие три года правительство также будет выделять субсидии под этот проект с учетом индексации. В общей сложности в этом году на паромную переправу к Балтийской косе из регионального и муниципального бюджетов выделят более 40 млн рублей.

По условиям контракта, паромы должны ходить к косе не реже восьми раз в день. Жители поселка и экстренные службы имеют право на бесплатный проезд.

Каждый год паромы перевозят около 113 тыс. жителей Балтийской косы.