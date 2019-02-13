ФАР предложила альтернативу повышению штрафов за остановку на автомагистралях

Руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе c «Известиями» предложил не спешить с ужесточением наказания за остановку в неположенном месте на автомагистралях.

Накануне 12 февраля Минтранс опубликовал на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов поправки в КоАП в части движения, остановки и стоянки транспортных средств на дорогах.

В частности, изменения вносятся в ч. 1 ст. 12.11 КоАП РФ «Нарушение правил движения по автомагистралям»: действующий штраф в размере 1 тыс. рублей предлагается увеличить до 3 тыс. рублей.

«Без профилактических мер я считаю это (повышение штрафов. — Ред.) не решит проблему. Но в данном случае у инициатора есть все возможности для того, чтобы создать максимально комфортную среду на дороге и избежать максимума ДТП без ужесточения штрафов», — заявил автоэксперт.

В качестве примера он привел американский опыт, где водителей на скоростных автотрассах информируют о ближайшей стоянке.

«У нас берут одно и забывают про другое. Штрафы в тех же Соединенных Штатах за остановку на хайвее очень серьезные. Порядка $300. Но на каждом знаке, где остановка запрещена, а на хайвее сквозь стоят знаки — стоит информационная табличка через сколько метров, километров следующая стоянка», — объяснил глава ФАР.

По его мнению, России стоит перенять эту практику. «Потому что без остановок двигаться не всегда возможно. Бывает нужно залить омыватель, подкачать колесо, проверить габариты, свет, протереть фары элементарно — тем более в такую погоду», — подчеркнул Канаев.

Также он предложил организовать площадки для аварийной остановки. «Если это не поможет, тогда, наверное, есть смысл обсуждать какое-то ужесточение», — заключил эксперт.