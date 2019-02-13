Гонки на коньках и велосипедах пройдут по льду Байкала

Более 50 спортсменов примут участие в гонке-ультрамарафоне «Ледовый шторм» на Байкале. Участникам предстоит преодолеть путь от Маломорской речной станции до Листвянки на коньках и велосипедах.

Протяженность маршрута составляет 205 км. Ночевки для участников предусмотрены в Бугульдейке и Большом Голоустном. На протяжении маршрута спортсменов будут сопровождать сотрудники МЧС, а также медики на двух суднах на воздушной подушке. Всем спортсменам выдадут дымовые шашки, чтобы они могли оперативно сообщить о том, что им требуется помощь. Состояние участников будут ежедневно оценивать на контрольных точках, сообщает ИА IrkutskMedia.

В «Ледовом шторме» принимают участие жители Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, также заявки подали марафонцы из Швейцарии, Германии и США. Победители гонки будут определены среди мужчин и женщин в двух дисциплинах. Экстремальный марафон пройдет с 15 по 17 февраля.