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Дорожные службы Рязани перевели на усиленный режим работы

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На усиленный режим работы перешли дорожные службы в Рязанской области. Это связано с сильным снегопадом, который будет продолжаться в регионе до 14 февраля.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на областное министерство транспорта, режим изменили для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей на дорогах регионального значения. В настоящее время ведется усиленная обработка покрытия противогололедными материалами для предотвращения накатов.

Между тем, по данным синоптиков, снег будет идти в Рязанской области вплоть до утра четверга. Местами он будет сильным. Возможна метель. Видимость на дорогах в некоторых районах будет составлять не более 1 км.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в столичном регионе до 14 февраля. В Подмосковье ожидается сильное отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

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