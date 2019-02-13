Танкеры и нефтеналивные теплоходы пустят с молотка в Казани

В Казани объявлены публичные торги по продаже судов, принадлежащих ООО «Садко». Компания специализировалась на сдаче в аренду водных судов, но была признана банкротом.

На торги выставлены два танкера-бункеровщика и два нефтеналивных теплохода. Они обременены ипотекой в пользу ООО «Алтынбанк». Именно эта кредитная организация стала инициатором банкротства «Садко», уточняет ресурс Inkazan.ru.

ООО «Садко» было создано в декабре 2011 года с уставным капиталом в 3,469 млн рублей. Владельцы компании — Альберт Фахрутдинов и Дамир Шарафутдинов.