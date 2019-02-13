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Частные дома и две котельные остались без газа в Якутске

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Две котельные и более 40 частных домов остались без газа из-за повреждения газопровода в Якутске. Специалисты предпринимают меры, чтобы не допустить перемерзание зданий.

Газопровод был поврежден при проведении земляных работ без согласования сотрудниками энергоремонтной компании. Без снабжения остались два газораспределительных пункта и котельные Речевой школы и Ботанического сада СВФУ. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

На месте проводятся аварийные работы, сотрудники газовой службы задействуют два экскаватора. Владельцев домов, которые проживают в районе Речевой школы, просят вернуться домой и присутствовать при пуске газа.

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