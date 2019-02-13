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В Подмосковье задержан убийца полицейской собаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правоохранительные органы Чеховского района Московской области задержали убийцу полицейской собаки. Мужчина, который оказался бывшим военным прокурором, утверждает, что перепутал пса с диким животным, сообщает РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в подельник, 11 февраля, когда кинолог Светлана К. выгуливала животное по кличке Ли в лесу в районе деревни Беляево. В какой-то момент по собаке открыли стрельбу. Одним выстрелом служебный питомец был ранен в лапу, а вторым — смертельным — в голову.

Позже было установлено, что огонь из ружья открыл местный житель, бывший военный прокурор. По словам мужчины, он якобы охотился на лис, которые вредят его хозяйству, и случайно перепутал собаку с диким животным. При этом кинолог рассказала, что всячески пыталась привлечь внимание стрелка, но тот никак не отреагировал.

В конце января сообщалось, что в Свердловской области правоохранители задержали двух местных жителей за жестокое обращение с псом. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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