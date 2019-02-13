Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал доверительными отношения между президентом Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Таким образом он прокомментировал замечания главы государства, сделанные в отношении президента республики 12 февраля.

Официальный представитель Кремля указал, что в СМИ на этот счет появилось много сообщений, однако шутки Путина вовсе не означают каких-либо претензий со стороны президента к Минниханову.

«В большинстве своем это тот случай, когда СМИ угадали все буквы, но не смогли назвать слово», — сказал Песков в среду, 13 февраля, отвечая на вопросы журналистов.

12 февраля Путин сделал два замечания Минниханову. Сначала он упрекнул главу республики в невнимательности к его словам, потому что тот во время встречи президента с представителями общественности по теме национального проекта «Жилье и городская среда» разговаривал с рядом сидящим коллегой.

Позже в тот же день на заседании президиума Госсовета Путин предоставил Минниханову слово, однако того не оказалось в зале. Глава государства выразил недоумение, куда ушел политик. Позже в пресс-службе президента Татарстана пояснили, что Минниханов в этот момент находился в зале и уже направлялся к микрофону.