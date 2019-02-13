Антибиотики обнаружили в вареной колбасе из Уссурийска

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили антибиотики в вареной колбасе, которая была произведена в Уссурийске. Товар был взят на пробу в одном из магазинов Владивостока.

Согласно данным экспертизы, в колбасе содержался сульфаметаксазол. Его наличие в пищевой продукции не допускается. Данный антибиотик используют для лечения больных животных и в качестве препарата для стимуляции роста. По словам экспертов, наличие препарата в мясе свидетельствует о недостаточном контроле производителем качества сырья, пишет ИА UssurMedia.

Медики предупреждают, что употребление продуктов, в состав которых попали антибиотики, приводит к аллергическим реакциям и развитию нечувствительности к препаратам.