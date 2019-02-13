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Путин поймал главу Татарстана на невнимательности к своим словам

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Владимир Путин в Казани обсудил с общественностью вопросы жилья. Это первая рабочая встреча в серии совещаний по национальным проектам. Ключевая тема дискуссии — проблема обманутых дольщиков. 

«Безусловно, муниципалитеты, регионы да и Федерация — никто не должен уклоняться от решения этих проблем. Нельзя перекладывать на кого бы то ни было, в том числе на бизнес. Вместе думать об этом, вместе предлагать какие-то решения — да, но уклоняться ни в коем случае они не должны», — сказал глава государства.

Президент поговорил с общественниками о росте темпов строительства, снижении ставок по ипотеке, создании комфортной городской среды. Беседа проходила в свободной манере. 

Вопрос обратной связи власти с населением президент переадресовал главе Татарстана. Рустам Минниханов на минуту погрузился в себя и всё прослушал.

«Рустам знает наверняка, да? Рустам Нургалиевич, Рустам Нургалиевич, не отвлекайся! Не слушает нас», — сделал замечание Путин.

Президент пошутил о том, чем займется по окончании карьеры президента. 

«Хоккеист я еще тот, я все-таки занимаюсь сейчас другой работой. Может быть, я попозже перейду в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы», — рассказал он.

Обсуждения велись около двух часов и продолжились на заседании Госсовета с губернаторами регионов. 

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