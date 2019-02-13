Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на слова постпреда Германии Кристофа Хойсгена о том, что Россия «брала Минск», ответил, что она брала Берлин, а Минск освобождала. Такое заявление он сделал во время обсуждения четырехлетия минских соглашений по Донбассу на Совете безопасности ООН в среду, 13 февраля.

«Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск», — цитирует российского дипломата агентство «РИА Новости».

Небензя отметил, в Белоруссии живут союзники России, и у Москвы нет планов куда-то вторгаться, или кого-то «брать». Постпред высказал мнение, что вторжение — это метод стран Запада, намекнув на события, который в настоящий момент разворачиваются в Венесуэле.

Хойсген, выступая на Совбезе по вопросу ситуации на Украине, заявил, что российские солдаты были «непосредственно вовлечены» как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Комплекс мер, указанных в документе, направлен на стабилизацию ситуации в Донбассе, где с 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.