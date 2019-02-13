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Землетрясение зафиксировано на территории Иркутской области

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Тофаларского природного заказника в Иркутской области. Магнитуда составила 3,6.

Подземные толчки произошли вечером 12 февраля. По данным системы мониторинга за состоянием окружающей среды, эпицентр находился в 200 км к югу от города Канска (Красноярский край). Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге Японии. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Кагосима, очаг залегал на глубине около 40 км.

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