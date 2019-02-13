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Памятник дипломату Виталию Чуркину установят во Владимирской области

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Во Владимирской области установят памятник российскому дипломату Виталию Чуркину. Монумент появится в деревне Маринкино. Его создал скульптор Драган Раденович. Это бронзовая статуя в полный рост.

ИА «Владимирские новости» уточняет, что церемония открытия памятника состоится в день рождения дипломата, 21 февраля. Год назад в Киржачском районе Владимирской области, на родине Чуркина, установили мемориальную доску.

Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года за день до своего 65-летия. Он занимал должности постоянного представителя России при ООН, представлял Россию в Совете Безопасности ООН. Награжден орденом Мужества.

Памятник Чуркину установлен в столице Боснии и Герцеговины. Он открыт в восточной части Сараево, которая населена в основном сербами. На мемориальной плите изображен портрет дипломата. Подпись под портретом гласит: «Спасибо за Русское Нет».

В Москве имя дипломата присвоили гимназии № 1522. Соответствующее решение приняла городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц.

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