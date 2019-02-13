Звезда «Черной пантеры» снимется в новом фильме Спайка Ли

Американский актер Чедвик Боузман, известный зрителям по роли Черной Пантеры в одноименном фильме от Marvel, снимется в новом фильме режиссера Спайка Ли для Netflix. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

По данным издания, Боузман сыграет в фильме Da 5 Bloods о возвращении ветеранов войны во Вьетнаме в джунгли, «чтобы снова найти себя».

Кроме Чедвика Боузмана в съемках задействуют Делрой Линдо («Правила виноделов») и Жана Рено («Леон»), сообщает телеканал «360».

28 января сообщалось, что фильм «Черная пантера» удостоился главной премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучший актерский состав в художественном фильме».