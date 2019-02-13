Саратовского депутата Полянского задержали в Пензе

В Пензе задержали депутата городской думы Саратова Алексея Полянского. Его подозревают в хищениях во время строительства объекта госкорпорации «Ростех» в Пензенской области.

Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Пензенской области, Полянский сейчас находится в СИЗО. Расследованием дела занимается Следственное управление СК РФ по Пензенской области. Следствие не исключает, что Полянский причастен к хищению 255 млн рублей при возведении объектов «Ростеха». В УФСБ при этом отметили, что эта сумма, скорее всего, «только вершина айсберга».

В соответствии с данными, размещенными на сайте гордумы Саратова, Полянский является главой постоянной комиссии думы по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам. ИА «Пенза-пресс» напоминает, что в декабре 2018 года Волжский районный суд признал его виновным в нанесении побоев и приговорил к штрафу в 25 тыс. рублей.