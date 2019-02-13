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Отец Децла опубликовал архивное видео с сыном

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Фото: facebook.com
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Отец Децла — продюсер Александр Толмацкий — опубликовал на своей странице в Facebook архивное видео с сыном, который ушел из жизни 3 февраля в возрасте 35 лет. На кадрах запечатлено исполнение рэпером одной из последних песен.

«Уже в параллельной вселенной», — написал Толмацкий-старший.

«Плачь, молись, страдай, самурай,
Огнем и мечом мы изгнаны в рай», — говорится в песне Децла.

Далее рэпер рассказывает про спираль событий, опыт ошибок и двойные стандарты. Также Децл призывает слушателей «думать своими мозгами».

Децл (Кирилл Толмацкий) скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией.

Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

Кирилл и Александр Толмацкие не общались около 15 лет. По одной из версий, причиной этого стало то, что Толмацкий-старший ушел из семьи к молодой любовнице. У мамы рэпера Ирины другая версия конфликта: якобы отец относился к сыну как к источнику дохода и всячески пытался монетизировать его популярность.

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