Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам принять участие в массовом заплыве через Волгу. С такой инициативой она выступила в среду, 13 февраля, во время заседания верхней палаты парламента, где сейчас проходят дни Ульяновской области.

«Давайте, может, Советом Федерации все выйдем и попробуем переплыть Волгу и поддержать такое хорошее начинание. А что, слабо вам? Давайте посмотрим, сколько человек согласится», — цитирует Матвиенко агентство городских новостей «Москва».

Парламентарий выдвинула такую инициативу, рассказывая об опыте Ульяновской области в проведении массового заплыва через Волгу в 2017 году.

В январе депутат Госдумы Николай Валуев поделился впечатлениями от купания в проруби на Крещение в Санкт-Петербурге. По его словам, купание такого рода дает заряд здоровья и бодрости, а также призвал людей «испытать эти эмоции, но быть аккуратнее».