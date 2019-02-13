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СК возбудил дело после нападения на консульство России в Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как 8 февраля группа неустановленных лиц совершила нападение на генеральное консульство страны в украинском городе Харькове, сообщается 13 февраля на сайте ведомства.

«Нападавшие забросали его (консульства. — Ред.) территорию различными предметами и емкостью с трудно выводимыми жидкостями, тем самым нарушив нормальный порядок работы российского заграничного учреждения», — отметили в СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой»). Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

29 января Басманный суд Москвы постановил заключить заочно под стражу украинского националиста, лидера радикального движения С14 Евгения Карася, который в 2016 году участвовал в нападении на посольство России в Киеве.

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