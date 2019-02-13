Причиной смерти ученика на уроке во Владивостоке мог стать сердечный приступ

Следователи проводят проверку по факту смерти школьника во время урока во Владивостоке. По данным мэрии города, в качестве одной из версий рассматривается сердечный приступ.

Ученику шестого класса стало плохо во время урока. До прибытия скорой помощи ребенка пытался привести в чувство медик из соседней поликлиники. Реанимационная бригада прибыла на место спустя полтора часа, пишет ИА PrimaMedia. Несмотря на оказанную помощь, школьник скончался.

Точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе доследственной экспертизы. Источники в мэрии сообщают, что причиной смерти школьника мог стать сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что ученик потерял сознание во время урока. В учебном заведении не оказалось врача, за помощью пришлось обращаться в соседнюю поликлинику.