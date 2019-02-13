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Власти Москвы усомнились в первом месте столицы по пробкам в мире

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Сомнение в выводах международной компании INRIX, которая назвала Москву мировым лидером по дорожным заторам, выразили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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В ведомстве отметили, что представители компании не обращались за данными в правительство Москвы.

«Какие сервисы и источники использовались для сбора данных — неизвестно, методика расчета представлена очень обобщенно», — цитирует представителя центра ТАСС.

По словам собеседника агентства, в ряде городов водители вынуждены стоять в пробках больше времени, чем в Москве, но составители антирейтинга поставили их ниже российской столицы.

«По их данным, москвичи теряют (в пробках. — Ред.) 210 часов (в год. — Ред.), в то время как в Риме эти потери составляют 254 часа, а итальянская столица занимает пятое место», — сказал представитель ЦОДД.

12 февраля, компания INRIX опубликовала ежегодный доклад «Оценка ситуации с транспортом в мире в 2018 году» (2018 Global Traffic Scorecard). Проанализировав ситуацию в 220 мегаполисах мира, эксперты сделали вывод, что самые большие проблемы с автомобильным движением наблюдаются в Москве.

В ноябре прошлого года ЦОДД опубликовал список самых загруженных улиц Москвы. По данным аналитиков ведомства, лидируют три бульвара — Петровский, Страстной и Рождественский. На этих улицах автомобильные пробки наблюдаются постоянно.

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