Ремонт монумента «Родина-мать зовет!» обойдется почти в 700 млн рублей

На реставрацию монумента «Родина-мать зовет!» будет потрачено более 668 млн рублей. Их направил ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Условия тендера на проведение работ на Мамаевом кургане в Волгограде появились на официальном портале госзаказов.

Торги продлятся до 15 марта. Принять участие в них сможет только та организация, которая обеспечит заявку на 3,3 млн рублей. На проведение реставрационных работ отведут более года — они должны быть завершены к концу марта 2020 года.

Проектную документацию, на основании которой будут вестись работы по ремонту главного символа Волгограда, разрабатывало ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса». Подрядчикам предстоит обновить газон, уплотнить грунт, очистить поверхность скульптуры, укрепить расслоившиеся кладки внутри статуи.

Как отмечает ИА «НовостиВолгограда.Ру», около 4,5 млн рублей выделит музей-заповедник «Сталинградская битва» на то, чтобы провести оценку эксплуатационной надежности и долговременной безопасности памятника.

Первый этап реставрации монумента на Мамаевом кургане начался летом 2017 года. Тогда внутри памятника заменили канатную арматуру, которая удерживает многотонную конструкцию, а также ликвидировали самые глубокие трещины и сколы на поверхности статуи.

Ранее сообщалось об установке на Мамаевом кургане памятника воинам-дагестанцам. Более 5 тыс. представителей этой нации сражались в Сталинградской битве.