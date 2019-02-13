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Совфед одобрил запрет на взыскание долгов с соцвыплат и пособий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Совет Федерации на пленарном заседании в среду, 13 февраля, одобрил закон, который вводит запрет на арест социальных выплат и их взыскание. Речь идет в том числе о пенсиях, пособиях, средствах материнского капитала и выплатах вследствие ЧС.

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Согласно действующему закону «Об исполнительном производстве», также не допускается взыскание денежных средств из социальных выплат. Но поскольку судебному приставу-исполнителю изначально неизвестны источники поступления средств на счет должника, иногда производится взыскание и этих денег.

Для того чтобы исключить возможность возникновения таких ситуаций, новый закон обязывает работодателя указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода. А банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, будут обязаны обеспечивать соблюдение требований законодательства, отмечает ТАСС

Документ, в случае его подписания президентом, вступит в силу с 1 июня 2020 года.

Как сообщил «Известиям» заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Скляр, власти России планируют в конце года внедрить специальную систему, которая позволит гражданам узнавать о полагающейся им социальной помощи в режиме «единого окна».

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