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Эксперты назвали основные покупки россиян перед путешествиями

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Холявчук Светлана
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Аналитики онлайн-сервиса заказа билетов Ozon.travel совместно с интернет-магазином Ozon.ru выяснили, какие вещи россияне чаще всего покупают после того, как забронировали билеты на отдых. Среди лидеров продаж оказались электроприборы и чемоданы, сообщает 13 февраля «РИА Новости».

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По данным исследователей, каждый пятый гражданин России в преддверии путешествия покупает бытовую технику. Спросом пользуются электрические зубные щетки, фены, дорожные утюги, а также напольные и кухонные весы.

С такой же частотой будущие путешественники приобретают чемоданы. При этом в конце 2018 года и начале 2019 года особой популярностью пользовались чемоданы-спиннеры на четырех колесах.

Каждый третий россиянин перед поездкой решает потратиться на гаджеты. Чаще всего покупают фитнес-браслеты, спортивные часы, планшеты и фотоаппараты.

За неделю до поездки 15% туристов покупают книги. В основном это художественная литература и книги по самомотивации и саморазвитию.

7 февраля сообщалось, что картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы.

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