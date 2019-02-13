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Школьник во Владивостоке умер во время урока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следователи во Владивостоке устанавливают причины смерти шестиклассника, которому стало плохо во время урока, сообщили в СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

«Следственный отдел по Советскому району Владивостока проводит проверку по факту смерти мальчика. Назначены экспертизы, устанавливаются причины смерти», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее 13 февраля владивостокский портал Newsbox24 сообщил, что ученик потерял сознание на уроке в одной из местных школ. По данным издания, в учебном заведении не оказалось врача, поэтому за помощью побежали в соседнюю поликлинику, кроме того, долго пришлось ждать реанимационную бригаду. 

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