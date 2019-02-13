Небензя поправил постпреда ФРГ при ООН после оговорки о «взятии Минска» Россией

Постпред России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе обсуждения Минских соглашений на Совбезе ООН поправил своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, который сказал о «взятии Минска» Россией, сообщает 13 февраля «РИА Новости».

«Мой друг Кристоф, видимо, оговорившись по Фрейду, сказал, что Россия в 2015 году «взяла Минск». Берлин Россия брала, это я помню, это было раньше, до этого освобождали Минск», — заметил Небензя.

Хойсген в ходе обсуждения ситуации на Украине заявил, что «мы должны осознавать, что это было российское вторжение, что российские солдаты были непосредственно вовлечены как в оккупацию Минска, так и в оккупацию Донецка».

Выступая на этом же заседании, Небензя выразил мнение, что Запад не интересует благополучие украинского народа, а Киев служит пешкой в геополитической игре против России.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Комплекс мер, указанных в документе, направлен на стабилизацию ситуации в Донбассе, где с 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.