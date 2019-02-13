Роспотребнадзор опроверг данные о высокой активности клещей на Ставрополье

Активность клещей в Ставропольском крае находится в пределах нормы, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако из-за теплой зимы сезон клещей может начаться уже в марте.

По словам замначальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территорий Анатолия Сазонова, которые приводит NewsTracker, за январь был зарегистрирован один укус, что характерно для этого времени года.

Учитывая благоприятные погодные условия этого сезона, активизацию клещей стоит ожидать в первой декаде марта. В 2018 году была такая же теплая зима и клещи начали просыпаться в начале весны, отметил специалист.

По итогам мониторинга прошлого года, вирусы крымской геморрагической лихорадки переносили пять видов клещей, в предыдущие годы — от семи до девяти видов, что говорит о снижении активности, сказали в Роспотребнадзоре.

Ранее жители Ставрополя рассказывали в соцсетях о том, что их домашних питомцев атакуют клещи. Якобы с одной собаки после прогулки в парке приходится снимать по пять насекомых.

Между тем в некоторых регионах уже проходит вакцинация от клещевого энцефалита. Первую прививку ставили осенью, вторую придется поставить перед началом теплого сезона.