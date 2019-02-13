Друзь прокомментировал обвинения в подкупе

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отреагировал на обвинения в подкупе главного редактора телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера ради финальных 3 млн рублей.

В разговоре с РБК он пояснил, что действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша.

Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти.

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — рассказал Друзь.

По его словам, он сообщил о разговоре своему коллеге по интеллектуальному клубу Виктору Сидневу, который также принимал участие в съемках. Вместе они решили дойти до 15-го вопроса и сообщить о произошедшем руководству «Миллионера», но вопросы, раскрытые Бером, не совпали с заданными во время игры.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главреда, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

Бер продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем в 200 тыс. рублей. Бер признался, что намеренно принял предложение знатока, чтобы затем обличить его. Игра вышла в эфир 22 декабря прошлого года.