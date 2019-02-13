В ЦОДД усомнились в первом месте Москвы по пробкам

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы выразили сомнение в выводах международной компании INRIX, которая назвала российскую столицу по итогам 2018 года мировым лидером по пробкам на дорогах, сообщает 13 февраля ТАСС.

«Результаты рейтинга вызывают много вопросов и сомнений. Представители компании не обращались за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы и источники использовались для сбора данных — неизвестно, методика расчета представлена очень обобщенно», — сказал представитель ЦОДД.

Он отметил, что в ряде городов водители вынуждены стоять в пробках больше времени, чем в Москве, но составители антирейтинга поставили их ниже российской столицы.

«По их данным, москвичи теряют (в пробках. — Ред.) 210 часов (в год. — Ред.), в то время как в Риме эти потери составляют 254 часа, а итальянская столица занимает пятое место», — добавил собеседник.

Во вторник, 12 февраля, компания INRIX опубликовала свой ежегодный доклад «Оценка ситуации с транспортом в мире в 2018 году» (2018 Global Traffic Scorecard). Проанализировав ситуацию в 220 мегаполисах мира, эксперты сделали вывод, что самые большие проблемы с автомобильным движением наблюдаются в Москве, где водители в прошлом году провели в пробках в среднем 210 часов, а средняя скорость в моменты пиковой загрузки составляет 22,3 км/ч.

Второе и третье место антирейтинга заняли турецкий Стамбул и колумбийская Богота.

В 2016 и 2017 годах INFIX называла Москву вторым по загруженности дорог городов в мире.

19 ноября 2018 года ЦОДД опубликовал список самых загруженных улиц Москвы. По данным аналитиков ведомства, лидируют три бульвара — Петровский, Страстной и Рождественский. На этих улицах автомобильные пробки наблюдаются постоянно.