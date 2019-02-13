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Представитель Минниханова опроверг его уход с заседания Госсовета

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Глава Татарстана Рустам Минниханов не покидал заседание президиума Госсовета в Казани. По словам представителя пресс-службы главы республики, когда президент Владимир Путин обратился к Минниханову, тот «уже шел к микрофону», который «находился сбоку».

Ранее 12 февраля на встрече с представителями общественности по теме национального проекта «Жилье и городская среда» российский лидер упрекнул президента республики в невнимательности к его словам, поскольку тот говорил с рядом сидящим коллегой. Спустя несколько часов Путин предоставил Минниханову слово уже на заседании президиума Госсовета, однако того не оказалось в зале.

«Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?» — поинтересовался глава государства. После вопроса президента присутствующие начали искать, где сидит Минниханов. 

«Рустам Минниханов в это время уже шел к микрофону», — пояснил представитель пресс-службы, которого цитирует «РИА Новости»

В этот же день на заседании Совета Федерации премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил сенаторам о правильной постановке ударения в слове «свёкла».

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