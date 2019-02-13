30 авиарейсов задержаны или отменены в Москве на фоне снегопада

В столичных аэропортах были отменены 18 рейсов и еще 12 задержаны на фоне снегопада, который обрушился утром 13 февраля на Москву. Это следует из данных на сервисе «Яндекс.Расписание».

Самые большие проблемы возникли в Домодедово. По данным на 7:45 мск там отменены 18 рейсов и еще один задерживается.

12 февраля сообщалось, что к вечеру 13 февраля в столице может выпасть от 7 до 12 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Перепады температур будут способствовать образованию гололедицы на дорогах.

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль 2019 года в Москве может войти в пятерку самых теплых за историю инструментальных метеонаблюдений, проводимых в столице с 1879 года. На данный момент рекорд по теплому февралю в Москве принадлежит 1990 году. Тогда средняя температура за месяц при норме –7,7 градуса составила +0,4.