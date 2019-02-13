Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Калгари»

«Тампа-Бэй» со счетом 6:3 обыграла «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во вторник, 12 февраля.

Как сообщает ТАСС, российский нападающий хозяев Никита Кучеров набрал четыре балла за результативные действия, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

В текущем регулярном чемпионате Кучеров набрал 88 очков (25 шайб + 53 передачи). По этому показателю он является лучшим бомбардиром сезона в НХЛ.

«Тампа» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 88 очков в 57 матчах. «Калгари» идет на третьей строчке Западной конференции, после 56 встреч команда имеет 74 очка. Как отмечает «Газета.ру», поражение от «Тампы» стало для «Калгари» третьим подряд.

11 февраля сообщалось, что Кучеров вместе с Владимиром Тарасенко и Александром Георгиевым попали в число лучших хоккеистов очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В тот день Кучеров забил две шайбы и сделал одну голевую передачу.