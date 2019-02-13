Сорос предостерег ЕС от судьбы СССР

По мнению американского финансиста Джорджа Сороса, Европейский союз (ЕС) может развалиться, как и СССР, а современные европейские политики всё больше напоминают советское политбюро. Об этом он написал в статье «Европа, пожалуйста, проснись», которая была опубликована 11 февраля на сайте Project Syndicate.

«Европа движется к забвению, и народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдет по пути, по которому шел СССР в 1991 году», — заявил автор.

Угрозу для ЕС Сорос увидел в росте популярности евроскептиков на континенте. По его словам, переломным моментом могут стать выборы в Европарламент в мае 2019 года, на которых антиевропейские силы будут обладать конкурентными преимуществами.

«Они не хотят оставлять ценности, на которых основывался Евросоюз. Они желают заменить их своими ценностями, которые являются радикально другими», — указал Сорос.

Самой серьезной политической силой, угрожающей будущему ЕС, финансист назвал межгосударственную Европейскую народную партию, которая уже сегодня имеет свыше 25% мест в Европарламенте.

9 февраля стало известно, что Нидерланды ведут переговоры с приблизительно 250 компаниями о ведении в стране бизнеса после выхода Великобритании из Европейского союза. Brexit, за который в 2016 году проголосовало большинство британцев, должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года.