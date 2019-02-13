Южная Корея потребовала у Японии извинений за насилие над женщинами

Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан потребовал у императора Акихито лично извиниться за принуждение кореянок к сексуальным связям с японскими военными в годы Второй мировой войны.

По словам Мун Хи Сана, такой символический жест снял бы всю напряженность вокруг этой проблемы. Политик также назвал Акихито «сыном главного виновника военных преступлений», имея в виду предыдущего японского императора Хирохито.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что «многие японские граждане испытали удивление и гнев», услышав требования Мун Хи Сана. Глава МИДа Японии Таро Коно указал, что Токио направил Сеулу уже пять протестов в связи с высказываниями спикера.

«Это неприемлемо, что спикер парламента повторяет подобные ремарки. Я требую, чтобы он взял свои слова назад и извинился», — приводит слова Абэ ТАСС.

Абэ подчеркнул, что невозможно улучшить двусторонние отношения, если данные ранее обещания отменяются. По итогам переговоров экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе и Абэ в 2015 году стороны договорились окончательно решить проблему корейских женщин, ставших жертвами сексуального насилия Второй мировой войны.

Во время японского колониального господства императорская армия Японии забирала в сексуальное рабство девочек из Китая, Кореи, Тайваня. Через военные бордели прошли порядка 410 тыс. девушек.

Лишь четверть из них дожила до конца войны. Япония, несмотря на открытые заявления жертв, отказывается признавать эти преступления. 29 января в возрасте 92 лет скончалась одна из главных активисток в борьбе за права жертв сексуального рабства.

Токио ранее принес официальные извинения и передал $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений. Сделка вызвала критику со стороны значительной части южнокорейской общественности. После прихода к власти нового главы республики Мун Чжэ Ина было решено вновь изучить все обстоятельства заключения соглашения.