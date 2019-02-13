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Женщина в Архангельской области убила сожителя за пощечину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жительница Новодвинска Архангельской области была задержана по подозрению в убийстве сожителя, который, предположительно, ударил ее. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

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36-летняя женщина была задержана после того, как в ночь на 12 февраля потерпевший был госпитализирован с ранениями грудной клетки. Мужчина скончался в больнице, а женщина сама сдалась полиции, пишет ИА FlashNord.

По словам подозреваемой, они с погибшим употребляли спиртные напитки. В какой-то момент мужчина несколько раз ударил ее по лицу за то, что она снова выпила. Задержанная разозлилась, схватила нож и несколько раз ударила сожителя в грудь.

При этом женщина сама попросила соседей вызвать бригаду скорой помощи. Ранее она уже была судима, в том числе и за убийство. Из мест лишения свободы подозреваемая освободилась в июне 2018 года.

10 февраля стало известно, что в Испании мужчина убил свою молодую любовницу — уроженку России, расчленил тело и спрятал его фрагменты в холодильник.

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