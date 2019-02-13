Наркобарона Коротышку переведут в тюрьму для самых опасных преступников

Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, известного как Коротышка, могут перевести в самую строгую тюрьму США, из которой не удалось сбежать еще ни одному преступнику.

По информации The New York Post, Коротышку переведут в тюрьму ADX Florence во Флоренсе (Колорадо). Неофициально это исправительное учреждение называют «горный Алькатрас». В этой тюрьме с максимально строгим режимом содержатся самые опасные преступники Соединенных Штатов.

По словам адвокатов Коротышки, переезд в «Алькатрас» будет лучшим решением для него. Сейчас наркобарон содержится в одиночной камере исправительного центра на Манхэттене, где всё время включен свет и отсутствует связь с другими заключенными.

12 февраля коллегия присяжных в суде Нью-Йорка признала 61-летнего Коротышку виновным по всем 10 пунктам обвинения. Приговор должны вынести 25 июня.

Коротышка был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. Ему грозит пожизненное заключение.

Как рассказали свидетели по делу, он также вступал в регулярные интимные отношения с несовершеннолетними девушками. Приблизительно за $5 тыс. девушку, которую выбирал Коротышка, опаивали наркотиками и доставляли на ранчо в его родном штате Синалоа.

Кроме того, бывший подельник наркобарона Хесус Самбада заявил, что Коротышка планировал убийства своих соперников по наркобизнесу, а также высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, которого не удалось подкупить.