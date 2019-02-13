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Участницу Pussy Riot Алехину сняли с рейса в Барселоне

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Фото: TASS/Robert Nemet/Barcroft Media
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Участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину сняли с рейса в Барселоне.

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Как рассказали ТАСС в гражданской гвардии, инцидент произошел, когда участница группы находилась на борту воздушного судна.

Командир самолета принял решение, что женщина и еще один человек должны быть сняты с рейса из-за состояния алкогольного опьянения.

«Нас уведомили об этом. И эти люди покинули самолет без каких-либо проблем», — объяснили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что Алехина выполняет в Москве обязательные работы, назначенные ей судом за участие в несанкционированных акциях.

По информации РЕН ТВ, девушка убирала подъезды в одном из столичных домов на улице Академика Павлова, а также наводила чистоту в двух диспетчерских ГБУ «Жилищник района Кунцево».

Суд дважды приговаривал активистку к общественным работам. В общей сложности ей было назначено 140 часов обязательных работ за участие в двух несанкционированных акциях у здания ФСБ в центре Москвы в декабре 2017 года и в апреле 2018 года.

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